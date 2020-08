Internets ieņem arvien lielāku vietu mūsu dzīvē, un daudzi no mums meklē iespēju nemaksāt par programmām, filmām un spēlēm ar nelegālo lejupielāžu palīdzību. Diemžēl tādā veidā datoru ir arī iespējams inficēt ar programmatūru, kura var nozagt privāto informāciju. Par šo problemātiku portālam TVNET intervijā stāstīja Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT.LV eksperts Andrejs Konstantinovs.

Konstantinovs norāda, ka programma pati par sevi nav nekas vairāk kā kods. Līdz ar to – kādam tas ir jāuzraksta. To var izdarīt trijos veidos – 1) bez iepriekšēja pamata (no nulles), 2) censties replicēt kādu jau eksistējošu programmu, 3) vai arī paņemt jau kādu gatavu programmu un vienkārši pievienot tai pāris papildu rindiņas. Šīs pievienotās rindiņas tad liek programmai papildus savai sākotnējai funkcijai arī nozagt lietotāja datus vai darīt kādu citu trešās personas interesēs esošu darbību.