"Airbnb" aizliedz jebkāda veida mājas ballītes un ierobežo pulcēšanos

“Airbnb” vienmēr ir aizliegusi ballīšu rīkošanu tās naktsmītnēs. Aptuveni 73% no septiņiem miljoniem naktsmītņu, kas pieejamas platformā, jau pašlaik savos iekšējos noteikumos ir aizliegušas rīkot mājas ballītes. Tomēr neraugoties uz to, ik pa laikam visā pasaulē ir sūdzības par to, ka “Airbnb” izīrētā miteklī notiek kāda skaļa ballīte.