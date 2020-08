Biroju nākotne: Cilvēku pilnas telpas kļūs par pirmspandēmijas laika relikviju

Strādājošajiem ir dalītas jūtas par darbu no mājām. Citi jūtas atbrīvoti no rutīnas, ko paredz darbs birojā. Citiem, savukārt, ir grūtības, strādājot no mājām un paralēli rūpējoties par bērniem un vecākiem cilvēkiem.

Vairākus gadu desmitus lielās kompānijas ir maksājušas lielas naudas summas par biroju īri lielajās pilsētās. Samazinot biroju telpas, ir iespējams dramatiski samazināt izdevumus šajā segmentā. Līdz ar to, uzņēmumiem vairs nav jādomā par robežām, respektīvi – ir iespējams algot talantīgu darbinieku, pat ja viņš dzīvo otrā valsts malā. Un šādam darbiniekam, savukārt, nav jāuztraucas par to, ka viņam darba dēļ būs jāmaina dzīvesvieta.

“Dzīvesvietai vairs nav nozīmes. Neatkarīgi, piemēram, no datorinženiera dzīvesvietas, mēs viņu varam pieņemt darbā. Viņam nav vairs obligāti nepieciešams dzīvot kaut kur netālu no mūsu biroja. Viņš var strādāt no mājām, pat ja tās atrodas 1000 kilometru attālumā no biroja,” teica Knops. Līdz ar to, jauna tendence uzņēmumiem ir pieņemt darbā darbiniekus, kurus priekšnieki dzīvē tā arī nav redzējuši.