Sieviete - ūdens un zeme, Vīrietis - uguns un gaiss. To apzinoties, tavas attiecības būs tādas kā vēlies!

Mēs visi varam būt laimīgi attiecībās, ja vien apzināmies savu dabu un dzīvojam saskaņā ar to!

Ja zinām, ka viss uz šīs pasaules sastāv no zemes, uguns, ūdens un gaisa, un nekas nevar rasties bez to klātbūtnes, tad saprotam, ka arī cilvēks ir šo pirmelementu īpatsvaru kombinācija. Taču sievietes daba atšķirās no vīrieša. Tieši tas tiem liek vienam otru meklēt un atrast, lai, papildinot viens otru, tie kļūtu par vienu veselu.