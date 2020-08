"Daugavpils siltumtīkli" no oktobra plāno par 2,4% samazināt siltuma tarifu

Līdz šim tika plānots, ka tarifs no oktobra būs 42,67 eiro par megavatstundu, bet apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā iesniegts jauns tarifa projekts, kas paredz 2,4% samazinājumu, un tarifs varētu būt 41,63 eiro par megavatstundu.

Par 2,8% tarifu plānots samazināt arī no 2021.gada 1.janvāra, kad tas sasniegs 42,56 eiro par megavatstundu. Līdz šim bija plānots, ka tarifs no jaunā gada būs 43,8 eiro par megavatstundu.

Jau ziņots, ka "Daugavpils siltumtīkli" tomēr pirks siltumu no SIA "Fortum Daugavpils", ar kuru maijā nepagarināja līgumu.

Tāpat vēstīts, ka maijā "Daugavpils siltumtīkli" lēma vairs nepirkt siltumu no "Fortum Daugavpils". "Daugavpils siltumtīkli" daļu no pilsētai nepieciešamās siltumenerģijas ražo paši, bet daļu iepērk no privātajiem uzņēmējiem. Pēc domes paustā, "pilsētas vadība un uzņēmuma speciālisti nemitīgi strādā pie tā, lai iedzīvotāji saņemtu siltumapgādes pakalpojumu par iespējami zemāku cenu". Tāpēc sadarbības nosacījumi regulāri tiekot pārskatīti un izvērtēti. Šāda izvērtējuma rezultātā "Daugavpils siltumtīkli" nolēma nepagarināt līgumu par siltumenerģijas piegādi ar SIA "Sprino" saistību pārņēmēju "Fortum Daugavpils".