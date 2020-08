ES un Krievijai jāsadarbojas Baltkrievijas jautājumā, uzskata Vācijas CDU ģenerālsekretārs

Svetlana Tihanovska ir tautas drosmes simbols. Viņa iestājas par to pilsoņu drosmi, kas brīvības vārdā iziet ielās. Tādēļ man personīgi bija svarīgi, apliecinot solidaritāti, tikties ar viņu Viļņā un pārrunāt ar viņu baltkrievu tautas mērķus, ko viņi pārliecības pilni vēlas sasniegt. Mēs redzam, ka cilvēki apzinās riskus un draudus savām ģimenēm, bet rīkojas par spīti tiem, par spīti tam, ka vara ir apcietinājusi viņas vīru, viņa cīnās ne tikai par savu ģimeni, bet par savu tautu, tādu atdevi un iesaisti reti kurš no mums būtu gatavs personīgi īstenot. Jau šobrīd pamatoti viņu mūsu zemē sauc par Minskas Varoni.

Tādēļ ir pareizs un svarīgs ES Padomes lēmums neatzīt viltotos Lukašenko pārvēlēšanas rezultātus. Vēlēšanu rezultātu viltotāji nav to uzvarētāji. Vēlēšanas Baltkrievijā nebija nedz brīvas, nedz godīgas. Vēl jo vairāk - Aleksandrs Lukašenko nav vienkārši vēlēšanu viltotājs, viņš ir brutāls diktators. Tādēļ kā atbildei ir jāseko iedarbīgām sankcijām, kas vērstas pret viņu, viņa līdzgaitniekiem, visiem, kas ir līdzvainīgi vēlēšanu viltošanā un vardarbības izvirdumā. Tie ir arī tiesībsargājošo iestāžu vadītāji, kas iesaistījušies brutālās represijās pret neatkarīgajiem medijiem, žurnālistiem, sabiedriskajiem aktīvistiem un miermīlīgiem protestētājiem. Sankcijas jāvērš arī pret individuāliem policistiem. Katrs no tiem atbild par savu rīcību, jo viņi apzināti vardarbīgi rīkojās apsolītās kriminālās nesodāmības aizsegā, piesegušies ķiveres un uniformas anonimitātē, bet viņi nevar vairs aizslēpties aiz ārkārtas situācijas pavēlēm. Daudzi izmantoja nesodāmības brīvību, lai sarīkotu īstas vardarbības orģijas. Par to viņi ir jātiesā un jāsauc pie atbildības saskaņā ar Baltkrievijas likumiem, bet vajadzības gadījumā arī saskaņā ar starptautiskajām tiesībām.