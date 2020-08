Banku analītiķi: Tirdzniecības apmēri Latvijā atgriezušies pirmskrīzes līmenī

Viņš norādīja, ka nav arī brīnums, ka mazumtirdzniecības noskaņojums augustā jau ir izspraucies no negatīvās teritorijas un uzrāda 1,8 punktus, kamēr citiem sektoriem līdz tam vēl patālu. Patērētāju noskaņojums augustā arī ir piedzīvojis lēcienu līdz -12,8, lai gan līdz pozitīvam noskaņojumam vēl ir ļoti tālu, jo pozitīvs patērētāju noskaņojums ir salīdzinoši reta parādība.

"Mazumtirdzniecībā kāpums turpināsies, kaut tempi varētu nedaudz pierimt. Daudz būs atkarīgs no mājsaimniecību noskaņojuma rudens un ziemas mēnešos un no tā, vai spēsim izvairīties no ierobežojumu atjaunošanas," pauda Gašpuitis.