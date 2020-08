"Ļaunākais var būt tikai priekšā" jeb brīdina par krīzes padziļināšanos aviācijas nozarē

Lidsabiedrībām tas nozīmē, to, ka cilvēki var atteikties no saviem ceļošanas plāniem, līdz ar to – dramatiski var kristies pieprasījums pēc lidojumiem.

Lielākās aviokompānijas pasaulē arī izjūt lielas grūtības. ASV aviokompānija “American Airlines” paziņojusi, ka atlaidīs no darba 19 000 cilvēkus, bet Austrālijas “Qantas” darba vietu skaitu samazinās par 2500. Norvēģijas lidsabiedrība “Norwegian Air Shuttle” brīdinājusi, ka tai būs nepieciešama vēl viena atbalsta pakete no valsts. Tas, neraugoties uz to, ka kompānija jau pirms dažiem mēnešiem saņēma pabalstu no valsts.