Enerģētikas jomas investori brīdina par 350 miljonu eiro prasību pret Latviju

Vēstulē investori atgādina Latvijas apņemšanos veicināt enerģētisko neatkarību un kopējā enerģijas ražošanas portfelī līdz 2020.gadam sasniegt 40% no AER saražotas enerģijas. Vienlaikus vēstules autori norāda, ka Latvijas valsts šobrīd jau 12.reizi desmit gadu laikā maina sākotnējos noteikumus un joprojām plāno ieviest dažādus pasākumus valsts atbalsta enerģijas no AER ražošanas ierobežošanai.

"Tajā pašā laikā AS "Latvenergo", kas nav enerģijas no AER ražotājs, bet kam izmaksātās summas sastāda lielāko daļu no kopējā obligātā iepirkuma komponentes (OIK) maksājumu sloga, par pirmo un otro termoelektrocentrāli avansā saņēma no valsts diskontētu samaksu par visu atlikušo tai pienākošos OIK maksājumu par enerģiju, kas tiek ražota no fosilās izejvielas - dabasgāzes - līdz 2028.gadam 454,4 miljonu eiro apmērā," teikts vēstulē.