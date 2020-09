Interjera materiāli, kas paceļ īpašuma vērtību

Tapetes ir veids, kā cilvēki var atspoguļot savu personību interjerā, bet no pārdošanas viedokļa no tapetēm būtu jāizvairās kā no uguns. Reti kad var gadīties situācija, kurā potenciālais pircējs no pirmā acu uzmetiena iemīlēs tās pašas brūnās tapetes ar smalku ziediņu rakstu, ko bija izraudzījies pirmais saimnieks, vai arī savai atvasei uzskatīs par piemērotām tapetes ar baloniem. Tapetes, tāpat kā rakstains lamināts vai flīzes, ļoti ātri iziet no interjera tendencēm un ātri iegūst diezgan senilu piegaršu, turklāt tās potenciālie pircēji var uzskatīt par papildu slogu – tās būs jāplēš nost, siena jāslīpē un jāpārkrāso.