Ko spēj un ko nespēj Krievijas dezinformācija

2017.gada 4.jūlijā, ASV Neatkarības dienā, pie Baltā nama notika neliels muzikāls protests, kurā ar "Facebook" reklāmu palīdzību piedalīties tika aicināti "pretošanās aktīvisti, mūziklu mīļotāji un karaokes fani".

Tikai gadu vēlāk, kad ASV Pārstāvju palātas Izlūkošanas komiteja publiskoja vairākas Kremlim pietuvinātās "troļļu fermas" "Interneta pētījumu aģentūra" (IRA) nopirktās "Facebook" reklāmas, atklājās, ka aicinājums nāca no Krievijas. Dezinformācijas pētniece Nina Jankoviča savā jauniznākušajā grāmatā "How to Lose the Information War" ("Kā zaudēt informatīvajā karā") apraksta sarunu ar protesta organizētāju, progresīvo aktīvistu Raienu Kleitonu. Viņš pauž aizdomas, ka protesta neparasti kuplajam apmeklētāju pulkam varētu būt bijusi saistība ar teju pēdējā brīdī saņemto "Facebook" ziņu no "Helēnas Kristofersones", kura piedāvājusi akcijas rīkotājiem apmaksāt pasākuma reklāmu.

"Uz manu reklāmu kontu tika aizskaitīti apmēram 80 dolāri, lai mēs varētu sasniegt ap 10 000 cilvēku Kolumbijas apgabalā," teica Kleitons. Patiesībā reklāma sasniedza līdz pat 58 000 cilvēku. "Helēna Kristofersone" bija viens no profiliem, kas izveidots Krievijas dezinformācijas kampaņas vajadzībām ASV. Saskaņā ar ASV īpašā prokurora Roberta Millera izmeklēšanas secinājumiem, IRA veidotās "Facebook" grupas un profili "sasniedza desmitiem miljonus ASV dzīvojošo".

IRA finansē Jevgeņijs Prigožins - par "Putina pavāru" iesauktais uzņēmējs, kura vārds izskan saistībā ar aktivitātēm, ko Kremlis nevēlas saistīt ar Krievijas valdību, piemēram, "troļļu fermām" un algotņiem. Muzikālais protests pie Baltā nama bija komisks un nekaitīgs, taču

parāda "troļļu" metodes - tiem patīk izmantot "autentiskas, vietējas balsis", lai "veicinātu plaša apmēra neuzticēšanos valdībai un demokrātijai", norāda Jankoviča.

Taču kopš 2016.gada Krievijas iejaukšanās ir sasniegusi pārspīlētus apmērus amerikāņu prātos, uzskata esejas autors Jafa.

Grāmatas "The Folly and the Glory" autors Tims Vīners brīdinājis, ka Krievija izmanto sociālo tīklu iespējas, lai pārveidotu ASV politiku. Viņš to ilustrē ar piemēru no 2015.gada, kad IRA popularizēja sazvērestības teoriju, ka ASV militārās mācības Teksasā esot daļa no Baraka Obamas administrācijas plāna štata iedzīvotājiem konfiscēt ieročus. Kamēr teorija cirkulēja internetā, Teksasas gubernators nāca klajā arī mīklainām frāzēm par mācībām, un to darīja arī ASV senators Teds Kruss. "IRA iekļuva vairāku ietekmīgu politiķu - un miljoniem vēlētāju - galvās," raksta Vīners.

Domājot par dezinformācijas kampaņām, viens no grūtākajiem uzdevumiem ir nošķirt nodomu no reālā iespaida. Iespējams, ka Prigožina "troļļi" centās sašūpot ASV sabiedrību, taču cik lielā mērā viņiem tas izdevās? Var diezgan droši teikt, ka Krievijas hakeru ielaušanās Demokrātu nacionālās komitejas serveros un e-pastu nozagšana atstāja iespaidu uz vēlētājiem, lai gan to nebūtu viegli izmērīt.

"RIA troļļu panāktais iespaids bija izkliedētāks un krietni nenozīmīgāks," argumentē Jafa.