“Maxima” veikalos sāks parakstu vākšanu PVN samazināšanai

Savu atbalstu iniciatīvai klātienē būs iespējams sniegt piektdien, 11. septembrī, no plkst. 16.00 līdz 20.00 t/c “Akropole” pie veikala “Maxima XXX”. Turpmākie veikali parakstu vākšanai tiks izsludināti "Maxima" mājaslapā.

“Mēs jūtam lielu atbildību pret saviem klientiem un sabiedrību kopumā, lai piedāvātu kvalitatīvus svaigās pārtikas produktus (augļus, dārzeņus, pienu, gaļu, olas) par draudzīgām cenām. Analizējot iedzīvotāju iepirkšanās paradumus, aptuveni 70% no iepirkuma groziņa satura veido svaigie pārtikas produkti, līdz ar to PVN samazinājums līdz 5% palīdzētu gadā ietaupīt ap 300 eiro. Šādu nepieciešamību apliecina arī LLU veiktais pētījums – Latvijas iedzīvotāji, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, patērē ievērojami mazāk augļu un dārzeņu. Sabiedrības interesi apliecina arī parakstu skaits par mūsu un partneru sākto iniciatīvu, kas aug vidēji par 100 parakstiem dienā, tomēr, rēķinoties, ka ne katrs no Latvijas iedzīvotājiem izmanto digitālos rīkus, aicinām paust savu nostāju arī klātienē, parakstoties par iniciatīvu “Maxima” veikalos,” stāsta “Maxima Latvija” korporatīvais vadītājs Jānis Vanags.