Ienīsti darbu no mājām? Ieteikumi, kā "izdzīvot" attālinātā darba laikā

Kā vēsta CNN, ir vairāki apstākļi, kas traucē produktīvi strādāt no mājām. Cilvēks var justies vientuļš. Mājās var būt neskaitāmi traucēkļi, tāpat arī atrast motivāciju var būt ļoti liels izaicinājums. Arī mājas un darba robežu trūkums var radīt izdegšanu.

“Daudzi cilvēki saprot, ka viņi savā vidē var izbaudīt savu darbu. Tāpat daudziem cilvēkiem darbs no mājām liek apzināties to, ka patiesībā viņiem īsti nepatīk darbs, ko viņi veic,” norāda karjeras izaugsmes trenere Hellija Krauforda. Viņa norāda, ka pilnvērtīga atgriešanās birojos gan nenotiks tuvākajā laikā.

Ko darīt, ja darbs no mājām sagādā grūtības? Pirmkārt apzināties to, kas attālinātā darba procesā no mājām ir pozitīvi un kas ir negatīvi. Vai kavēklis ir socializācijas trūkums? Nepiemērota darba vieta? Izolētības sajūta vai tehniskas problēmas? Viss kopā? Nepieciešams apzināties problēmu, lai varētu rast tai risinājumu.