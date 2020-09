Veikalu tīkls "top" aprēķinās viltus ziņas radītos zaudējumus

Viņa atklāja, ka aizvadītajā nedēļā sociālajā tīklā "Facebook" kāda privātpersona publicēja maldinošu ierakstu par veikalā "top!" iegādātu arbūzu, kam ar paša iegādātu iekārtu veiktā testā uzrādīts it kā paaugstināts nitrātu daudzumu. Veikalu tīkls "top!" ir veicis papildus laboratorisku pārbaudi arbūziem, kas nopērkami tā veikalos, un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" (BIOR) oficiālā laboratorijas testā ir secinājis, ka nitrātu daudzums arbūzos ir zem noteiktā limita - mazāks par 15 miligramiem uz kilograma.

"Privātpersonas publicētā informācija ir maldinoša, kā to ir pierādījusi laboratorijā veikta, starptautiskajiem standartiem atbilstoša pārbaude BIOR. Aicinām citkārt iedzīvotājus aizdomu gadījumā vērsties pie kompetentām, iestādēm nevis veikt pārbaudes mājas apstākļos ar Latvijā nesertificētām ierīcēm. Arī sertificētas ierīces ir jāverificē un jākalibrē, kā to apstiprināja Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļā," uzsvēra Priedīte.

Pēc Priedītes sacītā, BIOR izmeklējumos tika pārbaudīts konkrētās kravas arbūzs, kas Latvijā atmuitots 3.septembrī. Konkrētie arbūzi ir ievesti no Ukrainas un ir plaši pieejami Latvijas tirgū. Viņa piebilda, ka visas kravas pirms atmuitošanas tiek pārbaudītas, tiek veikta stingra kontrole, lai Latvijā tiktu ievesta kvalitatīva, standartiem atbilstoša produkcija. Veikalu tīklam "top!" pieejams arī Ukrainas atbildīgā dienesta izsniegts fitosanitārais sertifikāts.

Priedīte uzsvēra, ka veikalu tīkls "top!" veic atbildīgu uzņēmējdarbību un vienmēr, atbilstoši likumdošanai, pieprasa ražotājam vai piegādātājam sertifikātus, par to, ka produkts atbilst Eiropas Savienības kvalitātes normām. Sertifikāti, ir obligāta prasība, lai prece varētu būt pieejama veikalā. Visi sertifikāti, izmeklējumi un cita dokumentācija veikalu tīklam "top!" ir pieejama.

