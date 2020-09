Lukašenko nolaidies Sočos; uzņemšana - bez liela vēriena

Lai gan Putins bija viens no tiem nedaudzajiem pasaules līderiem, kas apsveicis Lukašenko ar šķietamo uzvaru prezidenta vēlēšanās, viņš vienlaikus atzinis, ka tās nav bijušas "ideālas".

Debates pieprasīja sarīkot ES, un to atbalstīja 25 no 47 padomes dalībvalstīm. Pret to iebilda Venecuēla un Filipīnas, bet 20 valstis balsojumā atturējās.