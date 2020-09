"Brexit" drāma turpinās: Lielbritānija riskē ar jaunu recesiju, izolāciju un pārtikas trūkumu

Vairāku nozaru pārstāvji ir brīdinājuši par ļoti nepatīkamām sekām, ja Lielbritānija aizies no Eiropas Savienības bez vienošanās. Piemēram, loģistikas kompānijas, kas importē preces no Eiropas Savienības, ir neizpratnē par to, kā notiks muitas IT sistēmu pārprogrammēšana atbilstoši jaunajai situācijai, un kā tik īsā laikā tiks mainīta infrastruktūra uz robežām. Tiek norādīts, ka vienkārši fiziski vairs nav laika, lai algotu desmitiem tūkstošu muitas darbinieku, kam jau no nākamā gada pirmās dienas būs jāsāk pārbaudīt visas ienākošās kravas no Eiropas Savienības.