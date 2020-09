Nodegusī Morijas nometne kā Eiropas patvēruma politikas neveiksmes simbols

«Mēs pamodāmies. Kad ieraudzījām liesmas un izdzirdējām cilvēku kliedzienus, saģērbām bērnus un izskrējām laukā tumsā,» stāsta 25 gadus vecā afgāniete, kura aizbēga no «Taliban» zvērībām. Kamēr viņa runā ar žurnālistiem, virs Morijas paceļas jauns dūmu mākonis - trešdienas vakarā sācies jauns ugunsgrēks un cilvēki, kuri vienreiz jau paglābās no liesmām, atkal metas bēgt.

«Jāiet prom. Tagad! Mēs sadegsim dzīvi,» Šahrzadei uzkliedz kāda acīmredzami satraukta sieviete. Ģimene pievienojas cilvēku straumei, kas no degošās nometnes plūst ceļa virzienā, taču nekur tālu tā netiek. No Atēnām atsūtīta policija sargā, lai patvēruma meklētāji neaizbēg no nometnes tuvākās apkaimes.