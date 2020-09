Lielā rudens tīrīšana: no kā atbrīvoties, tīrot koridoru

Katra sezona mūsu garderobē ievieš savas korekcijas, taču šoreiz no gaisīgās un siltās vasaras ir nepieciešams pārorientēties uz rudens un ziemas sezonu. Tas nozīmē, ka plāno jaciņu vietā koridora pakaramajos ir jāsakarina biezus mēteļus, no atvilktnēm jāņem ārā šalles, cepures un cimdus, bet laiviņu un sandaļu vietā ir jāizliek zābaki.

Lai koridors drīz vien atkal nepārvērstos par pārblīvētu un šauru telpu, sagatavo šo telpu jaunajai sezonai, proti, atbrīvo to no liekā. Rūpīgi pievērs uzmanību kumodēm, skapīšiem, atvilktnēm, somām un maisiem, groziem un apavu skapīšiem - jo brīvāka būs ieeja, jo patīkamāk būs ieiet mājoklī. Bieži pie vietas trūkuma ir vainojamas pārāk liels praktiski nevajadzīgu mantu daudzums, tādēļ prātīgākā taktika ir no tām laicīgi atbrīvoties. Koridors nereti ir tā telpa, kurā atradīsi ne vienu vien priekšmetu, kas tikai lieki aizņem tik ļoti vērtīgo brīvo vietu telpā.