Mazas vaboles apēd mežus. Kā cīnīties ar mizgraužiem?

Jautāts, vai parks saucams par egļu kapsētu, institūta Silava vadošais pētnieks Agnis Šmits stāsta, ka mizgrauži tiešām skāruši visas egles. Tā ir viena no teritorijām Latvijā, kas no mizgraužiem cieš visvairāk. Taču viņš tāpat kā Strode norāda, ka, ja prioritāte atsevišķās teritorijās ir bioloģiskā daudzveidība, tā nav nekāda traģēdija. Koki nokaltīs, iespējams, gāzīsies, kas var būt arī bīstami cilvēkiem, bet ar laiku mežs atjaunosies. Taču ir jādomā par to, kā vislabāk palīdzēt kokiem lieguma zonas apkārtnē, jo kaitēkļi izplatās. To gan mēdz sarežģīt ne tikai noteikumi, bet arī dažādi mīti par efektīvākajiem veidiem, kā cīnīties ar mizgrauzi. Daži esot iesakņojušies cilvēku prātos no padomju laikiem.