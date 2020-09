VP: Pandēmijas laikā palielinājies mēģinājumu skaits piekļūt bērnu pornogrāfijai

Tie, kas skar vairāk iedzīvotājus, ir interneta vidē izdarīti noziegumi. Tās ir krāpšanas, viltus paziņojumi, viltus ziņas, to izplatīšana, pikšķerēšana. Pamatā šādi noziegumi kvalificējas kā klasiskie noziegumi, kurus savulaik izdarīja “uz ielām”, bet pašlaik pastrādā interneta vidē.

Vienlaikus gan interneta vidē pastrādāto noziegumu skaits, gan kibernoziegumu skaits pieaug, jo iedzīvotāji arvien biežāk izmanto modernās tehnoloģijas savā ikdienā. Katrs iedzīvotājs var aizdomāties – cik daudz ierīces, internetu viņš izmanot šodien, salīdzinot ar to, cik bieži internets, ierīces tika lietotas pirms pieciem gadiem.

Viennozīmīgi. Pamatā noziedznieku mērķis ir sasniegt potenciālo upuri, maksimāli izvairoties no kontakta.

Runājot par e-pastiem, kuros tiek piedāvāts tikt pie milzīgām bagātībām. No kurām valstīm visbiežāk nāk uz Latvijas e-pasta adresēm šādas vēstules?

Saņemot aizdomīgu e pastu, cilvēkam nepieciešams saprast – tā ir virtuāla pasaule, ar kuru var manipulēt. Piemēram, e-pasta piederību iespējams mainīt. Jāsaprot, jāapzinās, ka jebkurš e -asts varētu būt sūtīts no citas adreses, nevis no tās, kura ir norādīta kā sūtītājs. Universāls ieteikums iedzīvotājiem būtu – neveriet vaļā un nelasiet to e pastu, kuru jūs negaidiet. E-pasts ir informācija, tas nav juridisks dokuments.