Nacionālās drošības apdraudējums tālrunī: Kādēļ "TikTok" ir spiesta pārdot daļu biznesa

Pašlaik 37 gadus vecā Imina bagātības mērāmas 16,2 miljardos dolāru, un viņš ir viens no bagātākajiem cilvēkiem Ķīnā. Savukārt viņa kompānijas produkts, sociālais tīkls “TikTok” ir viens no populārākajiem visā pasaulē. Galvenā sociālā tīkla auditorija ir jaunieši vecumā no 16 līdz 24 gadiem.