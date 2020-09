Tramps un ASV ekonomika: vai tiešām prezidents var sevi uzskatīt par "brīnumdari"?

Nodokļu samazināšana ir vēl viens no sasniegumiem, ar ko ļoti lepojas ASV prezidents. 2017. gadā lielākā nodokļu likme tika samazināta no 39,6% līdz 37%, savukārt korporatīvo nodokļu slogs tika samazināts no 35% līdz 21%. Prakens sacīja, ka nodokļu sloga mazināšana palīdzēja akciju vērtībām pieaugt par 5-7%, un tas radīja negatīvas sekas ASV budžetā, jo pieauga budžeta deficīts, radot ilgtermiņa sekas ASV dzīves standartiem.