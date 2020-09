Eksperte skaidro, kā tulkot Lukašenko lēmumu no amata atcelt Baltkrievijas vēstnieku Latvijā

"Iespējams, ka šis no Lukašenko puses ir politisks žests, lai parādītu, ka Baltkrievijas valdība nav mierā ar Latvijas politisko nostāju Baltkrievijas jautājumā, tas varētu būt iemesls, kādēļ viņš atsauca vēstnieku," pavēstīja Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētniece.

Pēc viņas paustā, šādu pašreizējā Baltkrievijas prezidenta soli varēja ietekmēt vairāki faktori. Viens no tiem ir, vai vēstnieks, Lukašenko skatījumā, ir darījis pietiekami, lai pārstāvētu Baltkrievijas valdības intereses un nostāju Latvijā.

Par otru faktoru var kalpot Latvijas valdības pieņemtais lēmums pielietot mērķētās sankcijas pret Baltkrievijas amatpersonām, iekļaujot sarakstā gan pašreizējo Baltkrievijas prezidentu, gan viņa dēlu. Ticami, ka šādu lēmumu ietekmēja arī Latvijas valdības lēmums neiepirkt elektroenerģiju no Astravjecas atomelektrostacijas (AES), sacīja eksperte.

Pētniece norādīja, ka kādā nesenā intervijā Koordinācijas padomes prezidija loceklis, bijušais diplomāts Pāvels Latuško, kuram arī atņemts diplomātiskais rangs, norādījis, ka vairāki vēstnieki ir pauduši savu nelojalitāti esošajai valdībai. Livdanska akcentēja, ka viens no šādiem cilvēkiem ir bijušais vēstnieks Slovākijā Igors Ļeščeņa, kurš pirms dažām nedēļām izteica kritiku Lukašenko un kuram arī ir atņemts diplomātiskais rangs.

Pētniece pieļāva, ka, atņemot minētajām personām diplomātisko rangu, Lukašenko veic revīziju, lai pārliecinātos, ka šajos amatos strādā cilvēki, kas ir uzticīgi pastāvošajai valdībai. Viņasprāt, Lukašenko nevēlas riskēt ar to, ka kāds no vēstniekiem, kas ir Baltkrievijas interešu pārstāvji citās valstīs, pārietu opozīcijas pusē un sāktu paust idejas, kas varētu vājināt režīmu.

Baltkrievijas vēstnieks Latvijā Markovičs ir atbrīvots no amata par "dienesta pienākumu pienācīgu neizpildīšanu". Skaidrojot, ko tas varētu nozīmēt, Livdanska pieļāva, ka tas varētu būs saistīts ar to, ka vēstnieks nav pildījis savus pienākumus, bet no otras puses tas varētu būt arī virspusējs un tehnisks pamatojums, galvenokārt tāpēc, lai Lukašenko šādā veidā paustu nostāju pret Latviju, kura ne tikai izveidoja sankciju sarakstu, bet arī plāno neiepirkt elektroenerģiju.