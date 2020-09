Lietuva par Lukašenko izziņoto robežu slēgšanu: "Neadekvāta cilvēka neadekvāta rīcība"

“Lukašenko laikam pavisam aptracis no savas varas un paranojas ap to. Runā pilnīgas muļķības. [Runas] tekstus, visticamāk, saņēmis no Putina. Lukašenko kungs, iedzeriet ūdeni, nomierinieties. Nemanipulējiet ar kaimiņu apvainošanu,” sociālajā tīklā “Facebook” ierakstījis Asakovs.