No zoss kakla līdz akmenim: tualetes papīra alternatīvas vēsturē

Covid-19 pandēmijas agrīnajā posmā tieši tualetes papīrs bija pirmā prece, kas strauji pazuda no veikalu plauktiem. Tas liecina, ka šī lieta cilvēkiem ir ārkārtīgi svarīga, un nav iedomājama dzīve bez kārtīga vairāku slāņu tualetes papīra rokas stiepiena attālumā. Kā gan cilvēki kādreiz spēja izdzīvot bez tā? Kā antīkie ļaudis sakopās pēc tualetes apmeklējuma?

Viduslaiku literatūras profesore Sjūzena Morisone, kas ir grāmatas “Excrement in the Middle Ages; Sacred Filth and Chaucer’s Fecopoetics” (2008) autore, saka, ka, izmantojot arheoloģiskos materiālus, uz šo jautājumu ir grūti atbildēt.