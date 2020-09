Noritējusi “Olainfarm” kārtējā akcionāru sapulce

AS “Olainfarm” padomes priekšsēdētājs Gundars Bērziņš, kura vadītā padome turpina darbu, uzsver: “Pagājušā gada finanšu rezultāti ir vēsturiski labākie koncerna darbības vēsturē. Tāpēc atbilstoši AS “Olainfarm” apstiprinātajai dividenžu politikai, valde redz iespēju izmaksāt dividendes 20% apmērā no uzņēmuma peļņas. Tā ir laba ziņa akcionāriem un liecina par sekmīgu uzņēmuma darbību. Tāpat uzkrātie naudas līdzekļi nodrošina iespēju turpināt finansēt ieguldījumus pamatlīdzekļos, kā arī veikt investīcijas klīniskajos pētījumos. Paldies akcionāriem par atkārtoti doto uzticību – kopā ar vadības komandu turpināsim darīt visu iespējamo, lai “Olainfarm” īstenotu izvirzīto mērķi un iekļūtu Centrālās un Austrumeiropas lielāko ražotāju TOP10 definētajās terapeitiskajās jomās.”