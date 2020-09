Lēns sekss – tiešākais un ātrākais veids uz orgasmu

Sievietes, kurām bijušas grūtības sasniegt baudas virsotnes vai kuras nav bijušas spējīgas to izdarīt, beidzot apjauš, ka vaina nav viņās vai partnerī, bet gan tajā, ka process bijis pārāk sasteigts.

Caur lēnu seksu mēs viens otram parādām, ka partneris mums ir svarīgs, tādējādi no vienkāršas fizikas pārejam daudz smalkākā attiecību līmenī.

Lēns sekss ļauj apzinātāk izbaudīt katru kopā pavadīto mirkli – ik pieskārienu, skūpstu un to radītās sajūtas. Pārāk ātras, haotiskas un spēcīgas kustības, nodošanās vienveidīgam iekšā-ārā treniņam tiešām liek vēlēties, lai tas viss ātrāk beigtos.

Lai orgasmu būtu vieglāk sasniegt, jāpievērš uzmanība ne tikai tam, vai orgasms tiešām iestājas, bet lai viss process ceļā uz to būtu patīkamu emociju piepildīts. Ja mēs pārāk aizraujamies ar dzīšanos pēc orgasma (it kā tas būtu mūsu dzīves galvenais mērķis), mēs aizmirstam izbaudīt ceļu uz to.