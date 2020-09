Pētnieki rekonstruējuši 2000 gadu sena zēna seju

Pirms aptuveni 2000 gadiem Senajā Ēģiptē nomira bērns. Viņa sīkais ķermenis tika sagatavots mumificēšanai un apglabāšanai. No viņa ķermeņa tika aizvākti vairāki orgāni, bet atlikušais tika aptīts ar lina auduma strēmelēm. Gatavās mūmijas priekšā tika piestiprināts mākslinieka radīts bērna portrets.

Tā saucamie “mūmijas portreti” bija daļa no populāras tradīcijas seno ēģiptiešu, grieķu un romiešu vidū no aptuveni 1. līdz 3. gadsimtam mūsu ērā. Lai noskaidrotu, cik precīzi bija šie portreti, pētnieki no Austrijas un Vācijas izpētīja zēna mūmiju ar datortomogrāfijas palīdzību un radīja viņa sejas 3D rekonstrukciju.