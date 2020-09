Augstas naftas cenas, visticamāk, ir pagātne

14. septembrī “British Petroleum” (BP) publicēja jaunāko atskaiti par situāciju enerģētikas tirgū. Tajā jau kārtējo reizi būtiski tika samazināta naftas patēriņa prognoze. No atskaites var secināt, ka pieprasījums pēc naftas ir vai nu pagājis, vai arī tas tiks sasniegts tuvākajā laikā. Divos no trīs scenārijiem tiek prognozēts ievērojams naftas pieprasījuma kritums līdz 2040. gadam.

Vienā scenārijā paredzams, ka naftas pieprasījums kritīsies par 30%, bet otrā scenārijā – pat par 60%. Konservatīvākais scenārijs paredz, ka kritums būs par vien 5%. Līdz ar to - Naftas eksportētājvalstu organizācijas (OPEC) valstīm un sabiedrotajiem būs nepieciešams izvēlēties jaunu stratēģiju, ņemot vērā jaunos apstākļus.

Elektrotransporta attīstība – sākot ar skrejriteņiem, beidzot ar elektriskajiem autobusiem, kā arī atjaunojamās enerģijas ražošanas apjomi sāk būtiski mazināt pieprasījumu pēc naftas. Faktiski visi vadošie autobūves uzņēmumi tuvāko gadu laikā plāno ievērojami paplašināt elektroautomobiļu modeļu klāstu, to kopējo daļu palielinot līdz 30% un pat 50%. Arvien vairāk valstis pievienojas iniciatīvai, kas paredz iekšdedzes dzinēju automobiļu pārdošanas aizliegumu, kam jāstājas spēkā pēc 10-20 gadiem.

Naftas pieprasījuma kritums liek valstīm, kas iegūst naftu, domāt par investīciju izdevīgumu šajā nozarē., kā arī to, kā mainīt savu ekonomiku, padarot to mazāk atkarīgu no naftas eksporta.