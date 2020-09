Ceturtdien, 24. septembrī, norisinājās Baltijas valstu ekspertu diskusija par domnīcas Globsec pētījumu «Voices of Central and Eastern Europe: Perceptions of democracy and governance in 10 EU countries». Tajā katrā no 10 valstīm (tai skaitā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā) tika aptaujāti aptuveni 1000 cilvēku par jautājumiem, kuri skar atbalstu demokrātiskai valsts pārvaldes iekārtai un ticību sazvērestības teorijām. Portāls TVNET piedāvā iepazīties ar galvenajiem pētījuma rezultātiem un diskusijas domu graudiem.