Administrators atsakās pārskaitīt valstij "Trasta komercbankas" konfiscēto naudu

Nelielo “Trasta komercbanku” (TKB) pēc Latvijas banku uzrauga ierosinājuma 2016.gadā slēdza Eiropas centrālā banka. TKB bija ierauta vairākos naudas atmazgāšanas skandālos. Vēlāk atklājās, ka Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs, iespējams, saņēmis kukuļus no bankas akcionāriem. Tagad viņu tiesā. Vēl viena lieta atrodas tiesā par TKB likvidācijas procesu.

tas būs atkarīgs no maksātnespējas procesa gaitas. Taču no vienas juridiskas personas, kuras kontā tika arestēts mazāk par miljonu eiro, valsts uzreiz saņemtu 80%.

Pagājušajā nedēļā Senāts piekrita prokuratūrai, ka šajā gadījumā valsts nav pielīdzināma pārējiem kreditoriem un atbilstoši Latvijas un starptautiskajiem likumiem noziedzīgā nauda jāizņem no aprites.

Pēc administratora uzskata, iekļaujot valsti kreditoru sarakstā, šie te noziedzīgi iegūtie līdzekļi tiek legalizēti, jo tiek maksāti gan prioritārajiem kreditoriem, gan nākamajiem, gan arī valstij tajā skaitā, un tikai to, kas paliks pāri, valsts varēs saņemt. Tā viņa ieskatā sanāk,” saka Augstākās tiesas senatore Ināra Garda.

“de facto” secina, ka administrators ir arī personiski ieinteresēts uzreiz nepārskaitīt naudu valsts budžetam, bet padarīt valsti par kreditoru. Raidījums jau reiz vēstīja, ka bankas akcionāri un citi lielie kreditori 2017.gada nogalē izlēma palielināt Rasas atlīdzību no likumā noteiktajiem 2-5% līdz 30% no kreditoriem izmaksājamās summas. Tātad no vairāk nekā 7 miljoniem konfiscēto eiro Rasam atlīdzībā pienāktos vairāk nekā divi miljoni.