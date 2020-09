Šķiro atkritumus pareizi: kā atbrīvoties no organiskajiem atkritumiem?

Šodiena, 29.septembris, visā pasaulē noteikta par Starptautisko pārtikas zudumu un pārtikas atkritumu izpratnes dienu (International Day of Awareness of Food Loss and Waste - IDAFLW), pērnā gada nogalē lēmusi Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ģenerālā asambleja. Šīs dienas ietvaros pasaules iedzīvotāji ir aicināti pievērst uzmanību tieši organisko atkritumu šķirošanai.