VARAM iecere likvidēt poligonu "Brakšķi" var sadārdzināt atkritumu apsaimniekošnas tarifu

Alvils Grīnfelds, SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” valdes loceklis: “Gan no ekonomiskā viedokļa (pieaugs transporta izmaksas, nepieciešamas papildu transporta vienības un darbaspēks), gan iedzīvotāju viedokļa (pieaugs atkritumu apsaimniekošanas maksa), gan vides aizsardzības viedokļa (palielināsies atkritumu pārvadāšanas attālums, degvielas patēriņš un CO2 izmeši, it sevišķi Rīgā, kur ir lēnāks kustības ātrums, gan arī reģionālās attīstības viedokļa – tiek likvidētas darbavietas reģionos, poligona slēgšana ir nepamatota un netālredzīga. Par komisku un absurdu ir uzskatāma arī situācija, ka faktiski tiek apvienoti lielākie AAR (pēc atkritumu apjoma) un likvidēts otrs lielākais poligons, pievienojot to vislielākajam poligonam.”