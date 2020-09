Smaržkociņi nemaz nav tik nevainīgi, kā varētu šķist

Eļļas difuzori jeb aromātiskie kociņi ir radušies Senajā Ēģiptē, bet modē atgriezušies vien 1970. gados, un to pieprasījums līdz mūsdienām ir tikai audzis. Patlaban tirgū ir pieejami visdažādāko veidu difuzori – ir klasiskie niedru kociņi, kurus var ielikt nelielā, ar aromātisku eļļu pildītā pudelītē; elektriskie; keramikas vai pat pavisam ekstravagants variants – ultraskaņas ēterisko eļļu iztvaicētājs. Atliek vien atrast efektīvāko metodi un piepildīt mājokli ar saldu aromātu.

Lai gan eļļas difuzoru iztvaicētā ēteriskā eļļa cilvēku nenogalēs, tās tomēr ir ieteicams lietot ar mēru, it īpaši, ja kādam no mājiniekiem ir nosliece uz alerģijām vai ir īpaši jutīgi uz specifiskām smaržām. Tāpat eļļu difuzoru lietotājiem ir īpaši jāpievērš uzmanība ierīces tīrībai – lai arī cilvēkam pati eļļa vai eļļu pilieni kaitējumu nodarīt nevar, elektrisko vai ultraskaņas difuzoru ūdens tvertnes ir izcila vieta dažādu mikroorganismu augšanai, tādēļ no neiztīrīta difuzora gaisā var nonākt cilvēkam kaitīgas baktērijas vai sēņu sporas, kas var ierosināt dažādas slimības, ziņo portāls “HowStuffWorks”.