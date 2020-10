Virtuālais mājas asistents drīzumā varēs liecināt tiesā

Jaunās gudro māju tehnoloģijas var pilnībā mainīt izmeklēšanas gaitu un to padarīt krietni vieglāku. Vēl pirms 15 gadiem izmeklētāji balstījās uz lietiskajiem pierādījumiem vai aculiecinieku sniegto informāciju, kas ne vienmēr ir precīza, bet mūsdienās viedo asistentu ieraksti būs daudz uzticamāki.

Attīstoties digitālajām tehnoloģijām, tās ar katru jaunu versiju vai atjauninājumu iegūst jaunas funkcijas, kas ne tikai atvieglo ikdienu, bet arī noziegumu gadījumos var būtiski atvieglot izmeklētāju darbu un atšķetināt notikuma apstākļus. Piemēram, mūsdienu ierīces sniedz precīzu informāciju par kādas personas atrašanās vietu vai var veikt konkrētus videouzņēmumus. Tomēr īpaša nozīme drīzumā varētu būt tieši mājas asistentiem. Piemēram, pērn Floridas štatā it kā sadzīviskā negadījumā mira kāda sieviete, Silvija Krespo. Tolaik Silvijas vīrs Ādams likumsargiem apgalvoja, ka sieviete nejauši ar ķermeni uzdūrusies uz spieķa un gājusi bojā, ziņo portāls “The Guardian”. Lai atrisinātu slepkavību, policija kā vienu no pierādījumiem izmantoja viedās mājas asistentes "Amazon Alexa" audioierakstus - strīda karstumā kāds no pāra bija nejauši vai tīši iedarbinājis mājas gudro asistenti un ierīcei bija izdevies daļēji ierakstīt Krespo pāra strīdu liktenīgajā brīdī. Lai arī ierīce nesniedza pilnībā pārliecinošus pierādījumus, tā savu artavu deva un, pateicoties vēl citiem pierādījumiem, lieta tika atrisināta un tika pierādīta Silvijas vīra vaina slepkavībā.