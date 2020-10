Par negadījumu, kad atejas bedrē ievēlās un noslīka 60 dižciltīgi viduslaiku muižnieki

Tā saucamais Erfurtes pilsētas atejas negadījums ir dīvains traģēdijas un komēdijas sajaukums. Nedaudz duļķainie vēstures avoti vēsta par to, kā muižnieku sanāksme beigusies letāli, 60 vīriem baznīcā noslīkstot izkārnījumos, vēstīts izdevumā "All That Is Interesting".