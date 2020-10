Starp “Latvenergo” koncerna iepirkumu uzvarētājiem vairāki Martinsona motokluba ziedotāji

“Latvenergo” padomei pakļautā iekšējā audita un ārējo speciālistu uzdevums būs pārbaudīt informāciju par iepriekšējos gados koncernā veiktajiem iepirkumiem un citiem darījumiem. Arī to, vai “pēdējos gados nav bijusi labvēlīga attieksme pret atsevišķiem uzņēmējiem”.

Ar “atsevišķiem uzņēmējiem” ir domāts Māris Martinsons, ar kuru Žīgurs un Kuņickis Taureņu pirtī pirms pieciem gadiem runāja gan par iepirkumiem, gan par kandidātiem uz amatiem “Latvenergo” koncernā. Apspriesta tika arī Martinsona iecerētā tikšanās Itālijā ar toreizējo ekonomikas ministri Danu Reiznieci-Ozolu (ZZS), kurai, Žīgura vārdiem, vajagot “uzsviest drosmei”. KNAB gan neguva apstiprinājumu, ka tikšanās Itālijā būtu notikusi. Arī to, ka Martinsons būtu panācis kādu amatpersonu iecelšanu vai labvēlību iepirkumos, KNAB nekonstatēja un kriminālprocesu izbeidza.

“Latvenergo” padome par šo krimināllietu no Žīgura uzzināja vien pāris dienas pirms sižeta. “Mēs vēlamies noskaidrot, vai ar darbībām, kas ir notikušas 2015.gadā un pēc tam, ir nodarīts kaitējums uzņēmuma interesēm. (..) Es domāju, ka pēc pārbaudes tanī apjomā, ko mēs varēsim atklāt sabiedrībai, mēs noteikti to darīsim zināmu. Tāpēc, ka ir neapšaubāmi ļoti svarīgi uzturēt labas attiecības gan ar mūsu īpašniekiem, gan ar klientiem, gan ar investoriem,” stāsta “Latvenergo” padomes priekšsēdētājs Ivars Golsts.

Tad kāpēc Martinsonam vajadzēja nākt runāt ar “Latvenergo” vadību par “kaut kādu problemātiku būvniecības projektos”? Šobrīd par to var vien spekulēt. Taču der atgādināt, ka KNAB Martinsonu pirms gada aizturēja tā dēvētās būvnieku karteļa krimināllietas ietvaros. Arī Konkurences padome aizliegtas karteļa vienošanās pārkāpuma lietā no viņa gribēja saņemt paskaidrojumus, taču Martinsons runāt atteicās. Augustā uzņēmējam par to uzlikts 1200 eiro naudas sods, kā arī tiesiskais pienākums ierasties un tomēr sniegt paskaidrojumus. Šo Konkurences padomes lēmumu Martinsons ir pārsūdzējis Administratīvajā apgabaltiesā.