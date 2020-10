“PNB Bankas” administrators iesūdz tiesā bijušo NATO ģenerālsekretāru

Pagājušā gada pirmajā pusē Eiropas centrālā banka (ECB) sāka “PNB Bankā” pārbaudi. Jau vasarā bija skaidrs, ka tā labi nebeigsies. Bankai nebija pietekami līdzekļu. Turklāt īsi pirms tās aizvēršanas iestāde tika patukšota vēl vairāk. Bankas valde un padome pieņēma lēmumus, kas bankai radīja vairāk nekā 32 miljonu eiro zaudējumus un vienlaikus atbrīvoja no parāda bijušo bankas īpašnieku Grigoriju Guseļņikovu.

“Kredītu izsniegšanā šiem pašiem jaunajiem tā saucamajiem akcionāriem nav ievērotas likuma prasības. Par cik tās ir atzīstamas par saistītām personām, tad bija jābūt vienbalsīgam lēmumam no valdes puses par kredīta izsniegšanu. Tāds lēmums nav bijis, bet, neskatoties uz to, kredīts ir izsniegts. Maksāšana par šiem kredītiem, protams, nenotiek. Nodrošinājumu nav,” stāsta Krastiņš.

“de facto” no vairākiem avotiem zināms, ka jaunie bankas akcionāri no Guseļņikova dabūja akcijas, par tām nesamaksājot. Tā vietā jaunie īpašnieki apņēmās atdot kredītus, ko banka iepriekš bija izsniegusi Guseļņikovam un viņa ģimenes locekļiem. Banka atbrīvoja Guseļņikova sniegto ķīlu, papildus tam pārskaitīja uz viņa kontu advokātu algošanai paredzētus 7 miljonus eiro, bet no Tamraza un pārējiem neko pretī neieguva.