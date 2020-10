Ievēlē jaunās Rīgas domes pastāvīgās komitejas; daļa domnieku uz sēdi ierodas maskās

Arī Rīgas mērs Mārtiņš Staķis (APP) un visi trīs vicemēri bija sejas maskās.

Staķis sacīja, ka lēmumu domes sēdē piedalīties maskās "Attīstībai/Par"/"Progresīvie" (APP) Rīgas domes frakcija pieņēma, ņemot vērā situāciju ar Covid-19 izplatību Latvijā.

Mērs atzina, ka ir konsultējies ar veselības ministres Ilzes Viņķeles (AP) biroju. Viņš skaidroja, ka šodien valdība lems par pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai un tiek runāts, ka maskas būs nepieciešams lietot, piemēram, sabiedriskajā transportā.

Ņemot to vērā, APP frakcija lēmusi rīkoties proaktīvi.

Tāpat Staķis pauda cerību, ka oktobra laikā izdosies paveikt nepieciešamos pasākumus un izveidot līdzīgu sistēmu Rīgas domes sēžu attālinātai norisei, kāda patlaban darbojas Saeimā.

Rīgas mērs atzina, ka loģiski būtu pārņemt jau gatavu un funkcionējošu sistēmu, taču būs jāmeklē risinājumi, kā to juridiski pareizi izdarīt.

Saskaņā ar domes lēmumu, Finanšu un administrācijas lietu komitejā ievēlēja apvienības "Attīstībai/Par" un "Progresīvie" (APP) deputātus Mārtiņu Staķi, Māri Mičerevski, Viesturu Zepu, Aliju Turlaju, Mārtiņu Kossoviču, "Nacionālās apvienības/Latvijas reģionālās apvienības" (NA/LRA) pārstāvi Edvardu Smiltēnu, "Jaunās vienotības" (JV) deputātus Vilni Ķirsi, Olafu Pulku, Kārli Šadurski, Jaunās konservatīvās partijas (JKP) deputātu Jāni Ozolu, Latvijas Krievu savienības (LKS) deputātu Miroslavu Mitrofanovu, "Saskaņas" deputātus Konstantīnu Čekušinu, Annu Vladovu, Andri Morozovu, kā arī "Gods kalpot Rīgai" (GKR) deputātus Jakovu Rafalsonu un Juri Radzeviču.

Sociālo jautājumu komitejā darbosies APP deputāti Viesturs Kleinbergs, Ivars Drulle, Mairita Lūse, Rūta Mežavilka, NA/LRA deputāti Jurģis Klotiņš un Ieva Brante, JV deputāti Ints Ķuzis, Dzintra Geka-Vaska, JKP deputāte Linda Ozola, LKS deputāts Vladimirs Buzajevs, "Saskaņas" deputāti Andrejs Kameņeckis, Igors Solomatins un Raimonds Rubiks, kā arī GKR deputāts Ainars Baštiks.

Pilsētas attīstības komitejā strādās APP deputāti Zeps, Selīna Vancāne, Justīne Panteļejeva, Turlaja un Drulle, NA/LRA deputāti Klotiņš un Smiltēns, JV deputāti Inese Andersone, Rita Našeniece, Kaspars Spunde, JKP deputāts Ozols, LKS deputāts Buzajevs, "Saskaņas" deputāti Andrejs Kameņeckis, Romāns Mežeckis, Sandris Bergmanis kā arī GKR deputāts Dainis Turlais.

Mājokļu un vides komitejā ievēlēts Edmunds Cepurītis, Vancāne, Kleinberga un Lūse no APP, Einārs Cilinskis un Valdis Gavars no NA/LRA, Uģis Rotbergs un Lauris Ērenpreiss no JV, Dāvis Stalts (JKP), Aleksandrs Kuzmins (LKS), Rubiks, Solomatins un Bergmanis no "Saskaņas" kā arī Baštiks no GKR.

Pilsētas īpašuma komitejā varētu ievēlēti Staķis, Kossovičs, Iveta Ratinīka un Antoņina Ņenaševa no APP, Dainis Locis un Gavars no NA/LRA, Ērenpreiss un Spunde no JV, Valters Bergs no JKP, Mitrofanovs no LKS, Andrejs Kozlovs, Mežeckis, Mihails Kameņeckis no "Saskaņas" un Burovs no GKR.