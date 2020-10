Nosakot nesamērīgu akcīzes nodokli, valsts dod zaļo gaismu melnā tirgus attīstībai

Ieviešot neadekvātu akcīzes nodokļu slogu, tiek atvērta melnā tirgus niša. Mūsdienu tehnoloģiju laikmetā mēs visi mākam iepirkties internetā un pasūtīt sev vēlamās preces gan Eiropas robežās, gan no trešās pasaules valstīm. Tad kādēļ gan neizmantot šo iespēju un nepasūtīt smēķēšanai alternatīvos produktus vietās, kur tas sanāk izdevīgāk pircējam? Tas gan nozīmētu, ka valsts kase netiek papildināta pēc valstsvīru sākotnējām iecerēm – tiek zaudēti ieņēmumi gan no akcīzes nodokļa, gan tam piemērotā PVN, bet vai pircējam tas ir svarīgi? Nebūt ne. Vai pircējam ir svarīgi, ka prece tiek iegādāta nelegāli? Nebūt ne! Nesenais SKDS pētījums liecina, ka Latvijā nelegāli iegādāto preču daudzums salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem būtiski nav mainījies un kā galvenais iemesls tiek minētas kontrabandas preču pieejamās cenas. Tāpat, arī respondentu attieksme pret kontrabandas preču iegādi nav mainījusies. Svarīgi ir iegādāties vēlamo preci par iespējami izdevīgāku cenu. ES valstu pieredze un pētījumi liecina, ka akcīzes nodokļa palielināšana un līdz ar to arī produkta cenas pieaugums stimulē patērētājus iesaistīties pārrobežu tirdzniecībā, iegādāties preci nelegālajā tirgū vai pāriet uz lētākiem aizstājējiem.

Sekojot mūsu kaimiņvalstu pieredzei, Igaunijā beztabakas nikotīna spilventiņu akcīzes nodoklis ir 89,63 eiro/kg, savukārt Zviedrijā tas ir 22,00 eiro/kg. Latvijā to tiek plānots pieņemt 120,00 eiro/kg apmērā. Latvijai izdevīgāk būtu sekot Zviedrijas piemēram. Salīdzinot ar Igauniju, legālais tirgus Latvijā nespēs konkurēt un peļņa, ko valsts varētu gūt, nonāks kaimiņvalstu budžetos. Būtu jāņem vērā arī Lietuvas pieredze, kad, uzliekot nesamērīgi augstu akcīzes nodokli, tika būtiski veicināts nelegālā tirgus pieaugums, un jau šobrīd novērojam tendenci pieaugt nelegālās karsējamās tabakas kravām no Baltkrievijas. Ja mēs spētu pielāgoties Zviedrijas pieredzei, tad sākotnējais valsts fiskālais ieguvums no akcīzes nodokļa un PVN būtu ap diviem miljoniem eiro gadā. Tas nozīmētu ievērojamu valsts kases budžeta palielinājumu un melnā tirgus nišas samazināšanu. Tomēr, sekojot šā brīža Finanšu ministrijas piedāvātai akcīzes nodokļa likmei, valsts ne tikai negūs miljonu peļņu no akcīzes nodokļa un PVN, bet arī veicinās jauniešu interesi iegādāties šos produktus melnajā tirgū.