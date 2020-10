E-atkritumi: cik daudz zelta ir mobilajā tālrunī

Mūsu dzīve šobrīd nav iedomājama bez lielākām vai mazākām elektronikas ierīcēm – mobilais tālrunis, dators, planšete, viedie skaļruņi, interneta rūteri un vēl vesels klāsts visdažādāko ierīču nu jau ietilpst kategorijā “pirmās nepieciešamības preces”. Taču agrāk vai vēlāk pienāk brīdis, kad kāda no šīm ierīcēm sabojājas un kļūst par priekšmetu, kurš aizņem vietu. Turklāt industrija arī nemitīgi cenšas pārliecināt mūs par to, ka dzīve bez jaunākā modeļa tālruņa vai citas viedierīces nav pilnvērtīga. Tad rodas jautājums – ko darīt ar savu laiku nokalpojušo vai no modes izgājušo veco?