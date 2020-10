Te pat zirgam jāsmejas jeb 5 asprātīgākās horoskopa zīmes

Īpaši draudzīgie Svari ir Zodiaka sociālais tauriņš, tāpēc nevajadzētu būt pārsteigumam, ka tās ir arī vienas no jautrākajām zīmēm. Svari barojas no citu enerģijas, tāpēc, ja jūs smaidāt, viņi smaida. Vai tas nozīmē, ka dažreiz viņi nonāks apkaunojošās galējībās, lai pārliecinātos, ka visi apkārtējie labi pavadīja laiku? Jā, protams.

Asprātība un gudrība Strēlniekam nāk ļoti viegli, padarot tos par jautrāko Zodiaka zīmi. Strēlnieki ir slaveni ar to, ka var atrast humoru jebkurā situācijā, un viņi mēdz būt tas draugs, kurš liks jums vārtīties pa grīdu no smiekliem. Viņi ir ideāli cilvēki, kas krīzē ir kopā ar tevi. Strēlnieks būs tas cilvēks, kurš izvēlas vienu smieklīgo lietu šausmīgā situācijā un izmanto to, lai tu justos labāk. Viņi ir arī fantastiski stāstnieki, kuri parasto dienu var pārvērst par seriāla "The Office" līmeņa komēdiju.