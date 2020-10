Par maskām un stereotipiem

No trešdienas mums visiem daudz plašāk jāizmanto sejas maskas – visur, kur nav iespējams distancēties. Vienlaikus sociālajos tīklos redzu daudz ierakstu no cilvēkiem, kuri kategoriski paziņo, ka to ignorēs un sejas masku nevilks nekad un ne pie kādiem apstākļiem, un ka vispār tās esot kaitīgas veselībai... Tas ir pilnīgi aplami!