Agrīnās cilvēku sugas, visticamāk, izmira klimata pārmaiņu dēļ

Līdz šim lielākā daļa hominīnu pētījumu koncentrējās uz to, kad un kā senākās cilvēku sugas cēlās, kā arī uz to, kā tās pazuda no Āfrikas teritorijas. Lielāka uzmanība arī pievērsta dinozauru nekā agrīno cilvēku sugu izzušanai.