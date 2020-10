Darbu sākusi TVNET Grupas jaunā video studija

Šī gada 1. oktobrī TVNET Grupa svinēja jurģus, pārceļoties uz jaunām mājām Origo One biroju ēkā Satekles ielā 2b. Kopā ar jaunām biroja telpām mūsu komandas rīcībā nonākusi arī jauna daudzfunkcionāla video studija.

Līdz ar to mēs veram jaunu, svaigu lapu savā ikdienā un tiekamies tiešsaitē!"

"Ir liels gandarījums un patiess prieks par TVNET Grupas jaunajām mājām un studiju, jo esam radījuši atbilstošu vidi žurnālistiem un pilnvērtīgas iespējas kvalitatīva satura ražošanai. Esmu pārliecināts, ka arī mūsu lasītāji un skatītāji to ir pelnījuši un novērtēs!"

Studijā varēs ierakstīt gan vizuālus, gan audio raidījumus ar viesiem, no tās būs iespējamas tiešraides uz jebkuru vietu pasaulē.

Daudzfunkcionālās studijas tapšanā savu roku pielikuši arī Latvijā profesionālākie studiju iekārtojuma speciālisti YES WE CAN, kā arī skaņu un gaismu kompānija NA.