Trauku mašīnas tablete cepeškrāsns spodrībai

Interneta dzīlēs ir atrodamas neskaitāmi daudzas efektīvas receptes dažādu virsmu attīrīšanai. Pārsvarā to sastāvā ir dzeramā soda, citrons, etiķis vai ūdeņraža pārskābe - flīžu starpām vai lipīgam ledusskapja plauktam šie ekoloģiskie līdzekļi darbosies nevainojami, taču, tiklīdz tos lietosi cīņā ar taukiem cepeškrāsnī, diži labu rezultātu nesasniegsi. Lai attīrītu cepeškrāsni no biezajiem taukiem, nāksies likt lietā smago artilēriju - trauku mašīnas tableti, kas ir viens no spēcīgākajiem attaukotājiem.

Lai attīrītu cepeškrāsni, pietiks ar vienu vai divām trauku mašīnas tabletēm un bļodu ar siltu ūdeni. Ņem vērā - šim darbam izmanto presētā pulvera tabletes. Ar gelu pildītie spilventiņi cepeškrāsns attīrīšanai nederēs, vēsta portāls "Reader's Digest".

Trauku mašīnas tableti ieliec silta ūdens bļodā un ļauj tai nedaudz izmirkt, taču, tiklīdz tā sāk burbuļot, ņem to ārā no bļodas un sāc tīrīšanu. Uzvelc saimniecības cimdus un ar samitrināto trauku mašīnas tableti ar apļveida kustībām sāc berzēt piekaltušos taukus. Tiklīdz tablete atkal kļūst sausa, iemērc to vēlreiz ūdens bļodā un turpini ieziest pulveri cepeškrāsns netīrākajos nostūros. Ļauj pulverveida tīrīšanas līdzeklim iedarboties dažas minūtes un pēcāk ar mitru lupatu noslauki pārpalikumus. Šo pašu metodi vari droši izmantot cepeškrāsns durvju tīrīšanā.

Kādēļ šī metode darbojas?