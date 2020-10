Apskats: elektroauto ar līdera cienīgu sniegumu - Peugeot e-208

FOTO: Ekrānuzņēmums no TV Auto ziņām

Kopš Rīgā parādījies elektrisko auto koplietošanas serviss Fiqsy, to vien tikai dzird: "Renault Zoe to, Renault Zoe šito!" It kā citu elektromobiļu nemaz nebūtu. Vai tad tiešām tajā cenu kategorijā un izmērā neko citu nevar dabūt? Var!