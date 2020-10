Dumpis: Mums nebūs šādi jādzīvo divdesmit gadus

Tas ir nopietns jautājums. Par citiem koronavīrusiem runājot, daži palika, daži nepalika. Tas ir atkarīgs no vakcīnu efektivitātes un pieejamības. Tāda iespēja pastāv. Pastāv nopietna iespēja, ka būs ilgstoši, jo visu pasaules populāciju tāpat nevarēs novakcinēt. Bet cik nopietns drauds būs [jaunais koronavīruss] – to gan neviens nevar pateikt. Bet tas, ka viņš paliks kaut kur fonā – visticamāk. Citi koronavīrusi pagājušā gadsimtā arī ir palikuši. Vai viņš zaudēs savu klīnisko agresivitāti – to mēs nezinām. Ar laiku varbūt viņš vājinās, bet tas nenotiek ātri. Bet tas nenozīmē, ka mums nebūs risinājumu. Mūsu risinājumi varētu būt vakcīnas, medikamenti. Tas nenozīmē, ka mums būtu jādzīvo šādi desmit vai divdesmit gadus. Tas galīgi to nenozīmē.