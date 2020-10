Hašogi līgava iesūdzējusi Saūda Arābijas kroņprinci ASV tiesā

Civilprasībā, kurā kroņprincis apsūdzēts Hašogi slepkavības pasūtīšanā, pieprasītas kompensācijas no viņa un vēl vairāk nekā 20 apsūdzētajiem.

ASV dzīvojušais laikraksta "The Washington Post" līdzstrādnieks Džamals Hašogi, kurš kritizēja Saūda Arābijas režīmu, 2018.gada 2.oktobrī tika nogalināts Saūda Arābijas konsulātā Stambulā, kur viņš bija ieradies, lai saņemtu laulībām ar Turcijas pilsoni Hatidži Džengizu nepieciešamos dokumentus.

Saūda Arābija sākotnēji noliedza, ka tai būtu jebkas zināms par to, kas noticis ar Hašogi, bet vēlāk apgalvoja, ka 59 gadus vecais žurnālists konsulātā Stambulā zaudējis dzīvību dūru cīņā, līdz visbeidzot atzina, ka žurnālists nogalināts ar iepriekšēju nodomu pastrādātā slepkavībā.

Džengiza un Hašogi dibinātā organizācija "Democracy for the Arab World Now" (DAWN), kas reģistrēta Virdžīnijā, iesniedza prasību ASV apgabala tiesā Vašingtonā. Prasībā minēti vairāki kroņpriņča palīgi un Saūda Arābijas amatpersonas, kas Saūda Arābijā tika tiesāti par Hašogi slepkavību.