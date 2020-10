Ieziemo braucamrīku: kur un kā pareizi ziemā uzglabāt velosipēdu?

Pirmais solis uz ilgu un veselīgu velosipēda kalpošanu ir tā tīrība. Siltajā sezonā atšķirībā no aukstā gadalaika noteikti nav nepieciešams velosipēdu mazgāt pēc katra izbrauciena pa pilsētu (tomēr, ja tas noticis pa zemes ceļiem vai lietainā laikā un uz riteņa tikuši dubļi vai kādi citi netīrumi, būtu vēlams tos uzreiz notīrīt), taču pirms velo likšanas ziemas miegā tam noteikti jābūt tīram un kārtīgam. Speciāla vai sarežģīta tīrīšana nav nepieciešama – to var izdarīt tāpat ar šļūteni, ja tāda ir pieejama, vai ar birstīti un kādu sadzīves tīrīšanas līdzekli. Svarīgi velosipēdu arī kārtīgi nožāvēt, lai izvairītos no rūsas rašanās stāvēšanas periodā. Arī to iespējams paveikt, izmantojot katram mājās esošas lietas – papīra vai auduma dvieli vai lupatiņu.